"الشهاوي": تحرير سيناء احتفال بالعزة والكرامة

25 أبريل 2020 - 11:30 م

قال اللواء محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، إن عيد تحرير سيناء يكى للأجيال ما قام به الجيش المصرى و أبناء الوطن من أجل تحرير كل شبر من أرض سيناء.



وتابع:"مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء..مصر لها جيش وطنى قوى درعاً وسيف يحمى الحياة كما يحمى الحدود".

