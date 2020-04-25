"الشهاوي": تحرير سيناء احتفال بالعزة والكرامة

قال اللواء محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، إن عيد تحرير سيناء يكى للأجيال ما قام به الجيش المصرى و أبناء الوطن من أجل تحرير كل شبر من أرض سيناء.
وتابع:"مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء..مصر لها جيش وطنى قوى درعاً وسيف يحمى الحياة كما يحمى الحدود".
وأضاف "الشهاوى " خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية حررت سيناء بكل وسائل الكفاح وكسرت نظرية الأمن الإسرائيلية، وقدمنا تضحيات كثيرة، وتابع:"الاحتفال بعيد تحرير سيناء احتفال بالعزة والكرامة والحفاظ على الأرض والعرض".