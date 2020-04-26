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بعد تعافيه من "كورونا".. جونسون يستأنف عمله الاثنين

عرب وعالم

جونسون
جونسون
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المصريون ووكالات

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نقل رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى المستشفى

أكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.
وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة أوائل الشهر الجاري.

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