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إيطاليا.. 415 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

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سجلت إيطاليا، السبت، 415 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 26 ألفا و384.
وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني الإيطالي، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد بلغ 195 ألفا و351.
وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 63 ألفا و120، إثر تماثل ألفين و622 مصابًا للشفاء.
ولفت البيان إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، تراجع إلى ألفين و102 بعد أن كان الجمعة ألفين و173.
وأجرت إيطاليا حتى السبت، مليونا و707 آلاف و743 اختبارا للكشف عن الفيروس، وفقا للمعطيات الواردة من الدفاع المدني.
وارتفع عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم جراء إصابتهم بالفيروس من 137 إلى 150، بحسب الإعلام المحلي.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و891 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 201 ألف، فيما تعافى أزيد من 825 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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