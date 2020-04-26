ابنة الشهيد اللواح تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والدها

26 أبريل 2020 - 01:38 ص

كشفت إسراء اللواح ابنة الطبيب أحمد اللواح، تفاصيل خروجها من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، بعد 26 يوما من دخولها الحجر الصحى، مشيرة إلى أنها أجرت 10 عينات كورونا، وجاءت أول 8 عينيات إيجابية، ثم التاسعة والعاشرة سلبيتين.



وقالت "اللواح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت،، إنها ذهبت لمستشفى العزل وكانت تعانى كحة شديدة وارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس"، مشيرة إلى أنها ستقضى 14 يومًا حجر في المنزل منذ اليوم.

