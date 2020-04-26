بيان مفاجيء من كوريا الشمالية بشأن وفاة زعيمها كيم جون أون

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زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون

أصدر الراديو الكوري الشمالي بيانا كشف فيه أن الزعيم كيم جونج أون شكر موظفين وعمال على دورهم في بيناء مدينة سامزيون .

وتعتبر هذه أول إشارة واضحة وحقيقية حول صحة زعيم كوريا الشمالية وبخاصة فيما يتعلق بقيامه ممارسة نشاطات اعتيادية.

كما أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية لقى، الخميس، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا

و نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال دي بينوس، على حسابه في تويتر إن "هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة".


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