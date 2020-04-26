طلب مفاجيء من مصطفى بكري لـ أمير قطر: أتمنى أن تقوم بهذا الأمر

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طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري ، من وصفهم بحكام دولة قطر بالتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية .

وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": قطر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء مقاطعة الدول الأربع ، مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف: أتمني من حكام قطر قبل أن يلجأوا إلي المجتمع الدولي أن يراجعوا أنفسهم وأن يتوقفوا عن دعم الإرهاب ، والتدخل في شئون الدول الأخري وأن يستجيبوا للشروط ال 13 التي تتمسك بها الدول الأربع.

واستدرك: أما غير ذلك فلن يقبل أحد بالتصالح مع القتلة الذين كانوا أداة للمخطط الدولي الذي استهدف نشر الفوضي والخراب في عالمنا العربي.

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