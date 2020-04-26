طلب مفاجيء من مصطفى بكري لـ أمير قطر: أتمنى أن تقوم بهذا الأمر

26 أبريل 2020 - 06:47 ص

طالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري ، من وصفهم بحكام دولة قطر بالتوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية .



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": قطر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء مقاطعة الدول الأربع ، مصر والسعودية والإمارات والبحرين.



وأضاف: أتمني من حكام قطر قبل أن يلجأوا إلي المجتمع الدولي أن يراجعوا أنفسهم وأن يتوقفوا عن دعم الإرهاب ، والتدخل في شئون الدول الأخري وأن يستجيبوا للشروط ال 13 التي تتمسك بها الدول الأربع.



واستدرك: أما غير ذلك فلن يقبل أحد بالتصالح مع القتلة الذين كانوا أداة للمخطط الدولي الذي استهدف نشر الفوضي والخراب في عالمنا العربي.



