» عمرو زكي: أبو تريكة سبب عدم انضمامي للنادي الأهلي

26 أبريل 2020 - 08:35 ص

كشف عمرو زكي - نجم الزمالك السابق - أسباب عدم انضمامه إلى النادي الأهلي في فترات تألقه.



وقال في تصريحات تلفزيونية: عندما كنت محترفا في لوكوموتيف الروسي لم أستطع التأقلم مع الأجواء هناك ، وقتها جاء مسؤلو النادي الروسي وطلبوا مني العودة إلى مصر والانتقال إلى النادي الأهلي في صفقة تبادلية يأتي بمقتضاها محمد أبو تريكة ومحمد صديق إلى لوكوموتيف .



وأضاف: رفض أبو تريكة ترك الأهلي في هذا التوقيت ، وأيضا أنا رفضت العرض ولهذا لم أنتقل إلى الأحمر.



