خلال لقاء الكونجرس.. وكيل النواب: قالولي السيسي زعيم

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السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

السيد الشريف

ثمن السيد الشريف وكيل مجلس النواب، مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال المساعدات الطبية لبعض الدول لمواجهة جائحة كورونا ، قائلا :" التاريخ سوف يكتب بحروف من نور كيف رفع الرئيس السيسي اسم مصر عاليا ".

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى ،:" منذ شهرين وجهت دعوة لي للقاء بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ووضحنا رؤية الشعب المصري في ملف سد النهضة وأن مصر لديها حق عادل في هذا الملف".

وتابع :" مجموعة أعضاء الكونجرس الأمريكي أثنت على الرئيس السيسي والجميع أكد أن الرئيس السيسي زعيم حقيقي ينظر إلى اقتصاد دولته وينظر إلى السلام برؤية شاملة".

و أكمل ،: "كان لي لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي جيفري لين الذي أشاد بالرئيس السيسي ودروه في المنطقة واكد ان الرئيس السيسي زعيم، وعلى جميع المصريين الالتفاف حوله لتنفيذ رؤيته في المنطقة ".

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