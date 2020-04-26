سر مؤثر وراء تصنيع قبطي أكبر فانوس لأهل قريته

26 أبريل 2020 - 09:18 ص

روي مواطن قبطي يدعي "أرمانيوس فوزي"، تفاصيل تصميمه أكبر فانوس لأهل قريته الحتاحتة بمحافظة المنيا،قائلا :"حبيت أعملهم مفاجأة تفرحهم ،لكسر الحزن على قدوم رمضان دون إقامة الشعائر الدنية في المساجد بسبب فيروس كورونا".



وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي،قائلا : "تعمدت أن يكون الفانون كبير لكي يكون لافت للانتباه، وضعت الفانوس أمام أكبر مسجد في القرية حتى لا يعيق الطريق وخلافه".



و أوضح فوزي أن الفانوس كبير ارتفاعه 4.30 متر، وعرضه أكثر من 1.5 متر، معقبا :" فرحان أني فرحتهم ".

