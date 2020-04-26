الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

26 أبريل 2020 - 09:21 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 26 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.79 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.