أحمد موسي: النهاردة هطلب طلب غريب

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الدورى المصرى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك توجها بإعادة الدوري الإيطالي الإنجليزي لكرة القدم بتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا، متسائلا: " لماذا لا نفكر في إعادة الدوري المصري لكرة القدم؟".

 وأضاف "موسى"، خلال برنامجه" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"،قائلا : "ممكن نلعب الدوري على ملعب واحد فقط أو اثنين فقط، والبطل معروف الأهلي ،و إحنا كده كده بنلعب من غير جمهور".

وتابع :" يجب أن تعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معقبا :"عودة الدوري المصري ربما يكون بالنسبة للبعض طلب غريب ، بس ليه لأ لما يكون فيه التزام بالتعليمات".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

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