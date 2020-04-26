المغامسي: ربنا أتمم لنا نورنا.. شكرا للملك سلمان

26 أبريل 2020 - 09:46 ص

ثمّن الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، القرارات التي اتخذها الملك سلمان، والتي تتعلق بساعات وأيام الحظر بالمملكة.

وأضاف المغامسي :" الحمد لله على بشائر رحمته .. ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لشعبه وحُسْنِ قيادته".

وتابع : وحقٌّ على المواطنين والمقيمين استشعار المسؤلية ، وأن يعرف كلّ أحد واجبه ومسؤليته.. ربّنا أتمم لنا نورنا .. ويسر لنا أمورنا ، وارفع عنّا وعن أهل الأرض جميعا وباء كورونا".

وكانت أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس" قد أفادت اليوم الأحد بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 13 مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجوال الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها سابقا.

كما قرر الملك سلمان السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي كان سبق إغلاقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، بحيث تمارس أعمالها في فترة السماح المشار إليها، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، باستثناء منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها عيادات التجميل وصالونات الحلاقة ودور السينما وصالونات التجميل وغيرها.