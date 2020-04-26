الأربعاء المقبل.. بدء امتحان الأول الثانوي بالدرجات

26 أبريل 2020 - 09:50 ص

تبدأ الأربعاء المقبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي إلكترونيا من المنازل، للغة العربية بالنظام الجديد "الكتاب المفتوح، الأوبن بوك".

ويؤدي إجمالي 589 ألف طالب وطالبة في محافظات الجمهورية المختلفة، للصف الأول الثانوي وتحسب عليها درجات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا حسب الجدول المحدد لكل محافظة حسبما نشرت "الوفد".

وتبدأ الامتحانات:

يوم الأربعاء 30 أبريل بمادة اللغة العربية

السبت 2 مايو اللغة الأجنبية

الأحياء الاثنين 4 مايو

الجغرافيا الأربعاء 6 مايو

وتبدأ اللغة الثانية يوم السبت 9 مايو

امتحان الرياضيات 11 مايو

الفلسفة والمنطقة الأربعاء 13 مايو

الفيزياء السبت 16 مايو

التاريخ الاثنين 18 مايو

الكيمياء الأربعاء 20 مايو.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي في شهر أبريل الجاري.