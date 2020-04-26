خالد أبو بكر يقدم اعتذارا عاجلا لأمين مخازن النجيلة

26 أبريل 2020 - 09:57 ص

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، أمين مخازن مستشفى العزل بالنجيلة الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، قائلا: "إحنا أسفين عرفنا قيمتكم متأخر أنتم جيش عظيم آخر يقف في وجه العاصفة من أجل مصر.



وقال "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي": "قصة وفاة أمين المخازن جعلتني أفكر أن الأطباء وطاقم التمريض يقف خلفهم جيش آخر كبير جدا" .



وأضاف: "أرجو عندما نتحدث عن الجيش الأبيض الكلمة تبقي شاملة الجميع، عامل النظافة اللي في المستشفي وفرد الأمن والإداريين والفني بتاع التنفس الصناعي وأمين المخازن، كل دول نشيد بيهم ونوجه لهم التحية".

