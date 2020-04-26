خالد أبو بكر يقدم اعتذارا عاجلا لأمين مخازن النجيلة

الإبراشي لـ"غادة عادل": والله عيب
زعيم كوريا الشمالية يفاجئ الجميع برسالة للعاملين
أحمد موسي: النهاردة هطلب طلب غريب
سر مؤثر وراء تصنيع قبطي أكبر فانوس لأهل قريته
المغامسي: ربنا أتمم لنا نورنا.. شكرا للملك سلمان
خلال لقاء الكونجرس.. وكيل النواب: قالولي السيسي زعيم
أديب: بعد كورونا.. فيه " كوفيد 20"
الأوقاف تزف بشرى سارة
الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيا انتظره جميع السعوديين والوافدين
إيمان هاني
ظهر
فجر
03:50
شروق
05:20
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:36
عشاء
20:06