دولة عربية.. تفتح أبواب المساجد وتقيم موائد الرحمن

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متابعات- أمينة عبد العال

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تعتبر دولة موريتانيا الدولة العربية الأكثر حظًا في شهر رمضان المبارك حيث نجحت في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد خاصة بعد علاج آخر مصابة به، لتتمكن من استقبال الشهر الكريم كما ينبغي بموائد الرحمن و إقامة الصلوات في المساجد.

ويقول "طه ياسين" الأمين العام لاتحاد الطلبة الموريتانيين في مصر، في تصريحات صحفية نشرتها "الوطن": "أنه سعيد أنه تمكن من العودة إلي بلاده قبل فرض حظر السفر بين البلاد لافتا إلي أنه لجأ إلي الحظر علي نفقته الخاصة بعد عودته إلي موريتانيا قبل أن يلتقي عائلته.

وأشار ياسين إلي أن بلاده اتخذت إجراءات حازمة أهمها حظر السفر بري وبحري وجوي، قبل أن يدخل المرض إليها مما ساعد علي اختفائه وعدم انتشاره في البلاد ، مؤكدًا: "ده كان سر قضائنا علي الوباء سريعا متمنيا لمصر أن يمن الله عليها بالشفاء من الفيروس القاتل".

ولفت إلي أن المساجد وكإجراء احترازي تم إزالة السجاد منها وتركها خالية بعد تعقيمها ليحضر كل شخص أدواته الشخصية معه علي أن يترك مسافة كافية بينه وبين الآخرين.

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