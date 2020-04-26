ترامب عن مؤتمر"كورونا": "لا تستحق الوقت والجهد"

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متابعات- أمينة عبد العال

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ترامب

كورونا

الجهد والوقت

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة الجدل حوله، بعد تصريحاته أمس بعدم إقامته المؤتمر الصحفي الذي اعتاد علي إجرائه يوميا من أجل الرد علي تساؤلات الصحفيين عن تطورات فيروس "كورونا" في البلاد، مدونًا علي صفحته الرسمية علي تويتر: "لا تستحق الوقت ولا الجهد".

وأضاف ترامب في تدوينته: "ما الغرض من عقد مؤتمرات أخبار البيت الأبيض عندما لا تطرح وسائل الإعلام المناهضة سوي أسئلة معادية ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة .. إنهم يحصلون علي تقييمات قياسية والشعب الأمريكي لا يحصل علي شيء سوي الأخبار المزيفة".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قدم في الأسابيع الماضية نصائح طبية غير مثبتة علميًا مثل ضوء الشمس وأدوية مكافحة الملاريا كأدوية لعلاج فيروس كورونا، ما أثار صدمة وسخرية وتحذيرات من خبراء الرعاية الصحية، ما دفع مستشاريه المقربين لنصحه بالتوقف عن الظهور في مؤتمرات الإعلان عن تطورات "كورونا" الصحفية. 

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