» آمنة نصير: أم النبي محمد احتضرت داخل هودج

26 أبريل 2020 - 10:54 ص

تحدثت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، عن الابتلاءات التي مر بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلة: "أول ابتلاء تعرض له النبي يوم وفاة أمه وكان عمره 8 سنوات تقريبًا".

وأضافت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أم النبي كانت قادمة من المدينة صوب مكة، معقبة: "النبي كان في حضن أمه وهي تحتضر في الهودج".

وتابعت: "أم النبي ضمته في صدرها وغطته بملابسها خشية عليه أن تطيح به الريح من أعلى الجمل، معقبة: "النبي مر بأيام مرة قوي".