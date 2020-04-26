  • الأحد 26 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البورصة المصرية

5 مليارات جنيه تربحها البورصة المصرية في 5 دقائق

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

الرئيس الامريكي

ترامب عن مؤتمر"كورونا": "لا تستحق الوقت والجهد"

الشهيد أحمد المنسي

سر ينشر لأول مرة عن مسلسل الاختيار

مساجد موريتانيا

دولة عربية.. تفتح أبواب المساجد وتقيم موائد الرحمن

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يقدم اعتذارا عاجلا لأمين مخازن النجيلة

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الإبراشي

الإبراشي لـ"غادة عادل": والله عيب

زعيم كوريا الشمالية يفاجيء الجميع برسالة للعاملين

زعيم كوريا الشمالية يفاجئ الجميع برسالة للعاملين

آمنة نصير: أم النبي محمد احتضرت داخل هودج

آخر الأخبار

أمنة نصير
أمنة نصير
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

#

تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

#

آمنة نصير لـ السيسي: بارك الله فيك

#

آمنة نصير: أنا مقلتش كدا والله عيب يا مصريين

تحدثت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، عن الابتلاءات التي مر بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قائلة: "أول ابتلاء تعرض له النبي يوم وفاة أمه وكان عمره 8 سنوات تقريبًا".

وأضافت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أم النبي كانت قادمة من المدينة صوب مكة، معقبة: "النبي كان في حضن أمه وهي تحتضر في الهودج".

وتابعت: "أم النبي ضمته في صدرها وغطته بملابسها خشية عليه أن تطيح به الريح من أعلى الجمل، معقبة: "النبي مر بأيام مرة قوي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلى يجمد مفاوضات ضم "حجازى"
» في ذكرى انفجار "تشير نوبل".. هذه الدولة أول من أبلغت بالكارثة
» آمنة نصير: أم النبي محمد احتضرت داخل هودج
» الوزراء: في هذا التوقيت ستكون الكمامة إجبارية
» حريق هائل بطابقين بمدينة نصر
» الأربعاء المقبل.. بدء امتحان الأول الثانوي بالدرجات
» «المسابقات»: شرطان أساسيان لاستئناف الدوري
» وزيرة الهجرة: "أتعامل مع المواطنين كأني أم"
» "صلاح" يؤدى تدريبات بالمنزل
» أحمد بدير يثير ضجة بعد شائعة وفاته
» عمرو زكي: أبو تريكة سبب عدم انضمامي للنادي الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية