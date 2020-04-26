بعد تماثلهم للشفاء.. إصابة 263 كوريًا مجددًا بـ"كورونا"

26 أبريل 2020 - 11:13 ص

بالرغم من أنهم تماثلوا للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد إلا أن الإصابة عاودتهم مرة أخرى، حسب إعلان رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، جيم أون كيونج.

وقالت جونج في مؤتمر صحفي نشرته "الشروق" إن 263 شخصًا في جميع أنحاء البلاد بالرغم من تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام إلا أنه تمت إصابتهم بالفيروس مجددًا.

ولفتت إلى أن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخري، مشيرة إلي أنه ربما يكون هناك إعادة تنشيط للفيروس بين الناس وليس إعادة العدوى لأن الاختبارات الإيجابية جاءت بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل، مضيفة أنه لم يتم التأكيد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا.