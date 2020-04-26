5 مليارات جنيه تربحها البورصة المصرية في 5 دقائق

26 أبريل 2020 - 11:23 ص

أعلنت البورصة المصرية عن ارتفاعات قوية منذ الدقائق الأولى في جلسة تداول اليوم الأحد، بداية تعامل الأسبوع، وسط إقبال شرائي مكثف من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأفراد المصريين علي الأسهم.

وربحت أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 5 مليارات جنيه في أول 5 دقائق من بدء جلسات التداول اليوم ليصل إلى 560.5 مليار جنيه، وعلقت إدارة البورصة التعامل على 25 سهم لمدة 10 دقائق لتسجيلها أعلى نسب الارتفاع القصوي المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5%، حسبما نشرت "الأمة".

وأشار أحمد عبد المجيد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عن تخفيف مواعيد الحظر والفتح التدريجي للاقتصاد بعد شهر رمضان بالإضافة إلي تعافي أسعار الدولار والارتفاعات التي سجلتها أسواق المال العالمية سواء الكبري أو المجاورة عزز من صعود البورصة المصرية.