أزمة جديدة بانتظار "صلاح"

26 أبريل 2020 - 11:35 ص

يسود اتجاه داخل الاتحاد الإنجليزى، لإلغاء مسابقة الدورى بعدما فشل في السيطرة على وباء كورونا المستجد، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على لاعبي ليفربول، الذين كانوا على بعد خطوات من الوقوف على منصة التتويج بالبطولة المحلية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، سلطت الضوء على اللاعب محمد صلاح جناح ليفربول، الذي سيكون أول المتضررين حال إلغاء المسابقة بشكل نهائي وعدم تتويج الريدز باللقب الغائب منذ 30 عاماَ عن سجلات إنجازاتهم، لا سيما أنه ينتظر هذا الإنجاز منذ عودته للبريميرليج قادماً من روما.

وذكرت الصحيفة، أن قرار إلغاء الدوري الإنجليزي سيكون مدمراً بالنسبة للاعب، خاصة أنه يسعى للمساهمة في التتويج باللقب المحلي لأول مرة في تاريخه، وهو إنجازا فريدا لم يسبق له بلوغه.