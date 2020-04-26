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حلا شيحة تثير ضجة علي مواقع التواصل

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حلا شيحة
حلا شيحة
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متابعات- علا خطاب

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رمضان

حلا شيحة

بسرا

خيانة العهد

أثارت الفنانة حلا شيحة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة في مسلسل خيانة عهد الذي تشارك به في رمضان هذا العام.

 وتباينت التعليقات علي الصور التي شاركت بها متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فقال بعض المؤيدين: "مين القمر دي".

بينما كانت أغلب التعليقات مستهجنة مظهرها الجديد وقال البعض: "رمضان كريم يافنانة نسيتي أننا في رمضان.. فين الاحتشام يا شيخة.. الله يهديكي.. مصدومة".

يذكر أن مسلسل خيانة العهد الذي يعرض حاليا بطولة الفنانة يسرا وحلا شيخة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهني وخالد أنور ومن إخراج سامح عبد العزيز و من تأليف أحمد عادل وأمين جمال.



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