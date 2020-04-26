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الصحة الكويتية تحذر من شراء هذه البطاقات

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متابعات- أمينة عبد العال

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حذر  الدكتور عبد الله البدر، الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية مما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاءات طبية لمنتج يعلق علي الملابس علي شكل بطاقة للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد مؤكدا أنها غير صحيحة وغير مثبتة علميا مضيفا أن المنتج كذلك غير مرخص من الوزارة.

وأضاف البدر في تصريحات صحفية نشرتها "الشروق"  أنه بعد دراسة المنتج من قبل المختصين بإدارة منع العدوى والتعقيم تبين أنه عبارة عن بطاقة تحتوي علي مادة ثاني أكسيد الكلور وهي مادة تستخدم للتعقيم والتطهير للأسطح والأجهزة الطبية وفقا باشتراطات فنية محددة.

ولفت إلى أن الادعاءات المذكورة على المنتج بأنه يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علميا وطبيا ، مؤكدا أن العديد من المنظمات الوقائية حذرت من استخدام وتعليق هذه البطاقة ومن بينها هيئة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصحة العمانية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية .


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