انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

26 أبريل 2020 - 11:54 ص

كشفت دراسة عن نتائج ومؤشرات إيجابية في العديد من الدول، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ما يؤذن بانتها أزمتها مبكرا.

وكانت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، قد توقعت من خلال دراسة أعدتها توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا، في العديد من دول العالم.

وقد اعتمدت الدراسة، التي أعدها مختبر الابتكار المعتمد على البيانات الذكاء الاصطناعي للابتكار، التابع للجامعة، على دورة حياة الجائحة، والبيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول عدد الإصابات ودورة حياة الفيروس وأنماط الحياة في تلك البلدان، بحسب المصري اليوم.

وبحسب ما أظهرته نتائج الدراسة فإن أزمة كورونا، ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة في الدراسة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان، منوهة أنهما أول دولتين عربيتين انتهت فيهما الجائحة وذلك في 19 و22 من هذا الشهر الجاري.

أما ما توقعته الدراسة عن مصر فإنه ستنتهي الجائحة في 20 مايو المقبل بعد أن تصل إلى ذروة الإصابات خلال أيام، والتي توقعت الدراسة أن تقترب من 450 حالة إصابة في يوم الذروة لتبدأ بعدها في الانكسار تدريجيا.

كما أن السعودية ستصل لذروتها في أول مايو على أن تنتهي 1 يونيو، وفي قطر 8 يوليو، وإيران 10 مايو، والإمارات 15 مايو، وتركيا 15 مايو، والسودان 4 مايو، والبحرين 3 يونيو، والكويت 29 مايو.

يذكر أن وباء كورونا تسبب حتى الآن في إصابة نحو 2.9 مليون شخص، ووفاة نحو 200 ألف آخرين.