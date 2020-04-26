الصحة العالمية تعلن عن كيفية التعامل مع ملابس مصاب "كورونا"

26 أبريل 2020 - 12:25 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه يجب التعامل بحرص مع ملابس المصاب بفيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلي أن هناك طريقة مخصصة للتعامل مع الملابس.

وأشارت المنظمة إلى أنه في البداية يجب ارتداء قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، ويجب فصلها عن ملابس الأشخاص الآخرين المقيمين في المنزل وكذلك مناشفه وأغطية سريره عن باقي أشياء الآخرين بالمنزل، علي أن يتم وضعها في إناء محكم الإغلاق.

وأضافت المنظمة أنه يجب التخلص من أي قاذورات علي الملابس والأغطية مثل القيء أو إفرازات اللعاب من دون لمسها وقبل وضعها في الغسالة مع ضرورة نقعها في وعاء بالماء الساخن وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء، وإذا لم يتوفر الماء الساخن فتنقع الأغطية في الكلور لمدة ساعة وبعد غسلها يتم نشرها في الشمس.