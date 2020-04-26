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نرمين الفقي تشارك متابعيها بعباءة رمضان: "وحشتني اللمة"

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نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

رمضان

نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" بصور سابقة جمعتها بعائلتها في التجمعات الرمضانية وهي ترتدي العباءة قائلة: "وحشتني جدا لمة عيلتي".

ويظهر في الصور أفراد من عائلتها ومن ضمنها الفنان كريك كوجاك حيث تجمعهما صلة قرابة.

وعلق الكثيرون من متابعيها علي الصور وقال البعض: "ربنا يرفع الغمة ونتجمع تاني وكل سنة وانتي طيبة ياقمر.. منورة حبيبتي.. ستعود اللمة إن شاء الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين الفنية كان مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك " الذي عرض مؤخرا".  




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