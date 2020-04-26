الإحصاء : 12% زيادة في براءة الاختراع الممنوحة للمصريين

26 أبريل 2020 - 12:34 م

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا حيث يحتفل العالم يوم 26 أبريل من كل عام بهذه المناسبة.

وتضمنت أهم المؤشرات ما يلي:

براءات الاختراع:

2183 طلبا مقدما إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2019 للحصول على براءة الاختراع، منها 1027 طلـبا للمصريين بنسبة 47.0%، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0%، مقابل 2255 طلبا عام 2018 منها 997 للمصريين بنسبة 44.2%، 1258 للأجانب بنسبة .55.8% بانخفاض 3.2%.

750 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 (175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 23.3%، 575 بــراءة اخـتراع للأجانب بنسبــة 76.7%) من الإجمالي، مقابل 690 براءة عام 2018 منها: 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5%، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7% بزيادة بلغت نسبتها 8.7%.

167 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 22.3% من إجمالي البراءات المـمنوحة عام 2019 (33.5% للمـصريين، 66.5% للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحــة في مجال الاحتياجات الإنسانية بـ147 براءة اختراع بنسبــة 19.6% (27.2% للمصريين، 72.8% للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل بعـدد 106 براءات اختراع بنسـبة 14.1? (11.3% للمصريين، 88.7% للأجانب).

كما احتلت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 175 براءة اختراع بنسبة 23.3%، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بإجمالي 157 براءة اخـتراع بنسبة 20.9% ثم ألمانيا بإجمالي 54 براءة اختراع بنسبة 7.2% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019 .

العلامات التجارية:

وصل عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري إلى 17760 طلبا للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلبًا عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 16%.

منح مكتب العلامات التجارية المصري العديد من الدول 9010 علامة تجارية عـام 2019 (مصر 6126، باقي الدول 2884)، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2?.

كما تصدّرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 68% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ1011 علامة تجارية بنسبة 11.2% ثم الإمارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0? من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.

يذكر أن الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية كانت قد بدأت عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكية الفكرية والاحتفاء بمساهمات المبتكرين والمبـدعين لتنمية المجتــمعات تحت شعار "للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة".