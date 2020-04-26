الصعايدة في زمن كورونا.. معركة بالأسلحة النارية في سوق للمواشي

26 أبريل 2020 - 12:49 م

رغم حظر الحكومة للأسواق، سادت حالة من الفوضى، والكر والفر في أكبر سوق للمواشي بمحافظة قنا.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين بائعي المواشي من قرية السمطا في دشنا والغوصة التابعة لمركز قنا، لخلافهما على ثمن عجل.

وتطورت الاشتباكات إلى استخدام أسلحة نارية، الأمر الذي أدى إلى فرار الجميع.

وبحسب ما ذكرته الوطن عن شهود عيان منهم تجار مواش، فإن جميع المزارعين والتجار تجمعوا عقب صلاة الفجر لبيع مواشيهم كالمعتاد، لكن تفاجأوا مع طلوع الشمس بحالة من الكر والفر في قلب السوق لأشخاص يحملون أسلحة نارية يهرولون وراء بعضهم.

وأفاد شهود العيان بأن المشكلة اندلعت بين صاحب عجل من قرية السمطا وتاجر من قرية الغوصة، حيث حدث خلاف على ثمن عجل بثمن 25 ألف جنيه، ونشبت مشادة كلامية بينهما، ثم تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شخص من قرية الغوصة في قدمه ونقل بواسطة تروسيكل، وفض الحاضرون في السوق بيعهم وشراءهم واستقلوا سياراتهم قبل مجيئ رجال الأمن.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع السوق ما بين قرية الغوصة وقرية الأشراف البحرية عقب فض التجار لأعمالهم.

يأتي هذا عقب ما اتخذته الحكومة من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث منعت إقامة الأسواق الأسبوعية والشعبية.