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تدوينات غير متوقعة من زوجة علي ربيع والأغرب رده عليها

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على ربيع وزوجته
على ربيع وزوجته
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متابعات- علا خطاب

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انستجرام

على ربيع

ندى محمود

 شهدت عودة  زوجة الفنان علي ربيع " ندى محمود" وعلاقتها مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي  تدوينات غير متوقعة منها، خاصة بعد ما شهدت مواقع التواصل في أوقات سابقة،  الخلافات الأسرية التي درات بينهما،  وانفصالهما الذي استمر لمدة 11 شهرا.

ودونت "ندي" بعد عودتها لزوجها منذ حوالي شهرين: "النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير ، وكانوا بيدعولنا زي ما انتم عارفين فيه خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".

ولكن علي ربيع اكتفي بعمل " لايك" على المنشور الذي شاركت به متابعيها علي "إنستجرام"، ومنذ عودتها تحاول ندى التعبير عن حبها بكل وسيلة ممكنة ويكتفي هو بتسجيل الإعجاب فقط علي منشوراتها.

 



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