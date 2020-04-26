آل الشيخ : مدح ولي الأمر فيه 5 فوائد

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ولي الأمر

عبد اللطيف آل الشيخ

5 فوائد

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن مدح ولاة الأمور فيه فوائد كثيرة.

وأضاف آل الشيخ أن فوائد مدح ولي الأمر تتمثل في :

1-تحبيب الرعية لولاة الأمور.

2-تحبيب ولي الأمر للرعية.

3-تأليف قلوب الرعية عليهم

4-تأليف قلب ولاة الأمر على الرعية.

4-إغاظة للعدو غيرالمسلم.

5-إغاظة لمن يدعي الإسلام كالخوارج،وهذه كلها مطلوبة شرعا وعقلا،والعمل عليها قديم،ولا يزال عند أهل السنة.

وثمّن آل الشيخ ما يقوم به الملك سلمان من إصدار قرارات تخدم الرعية قائلا :  صدور موافقة مولاي خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ مشروع تفطير الصائمين في 18 دولة ، مع زيادة المخصص المالي لهذا العام إلى خمسة ملايين ريال، يأتي امتداداً لعطاءاته الخيرة التي يتعاهد بها إخوانه المسلمين في العالم في هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يطيل في عمره ويجزيه خير الجزاء .

كما ثمن آل الشيخ أيضا كلمة خادم الحرمين الشريفين في تهنئته للمسلمين بقدوم شهر رمضان قائلا : " إنها حملت في مضامينها معانٍ سامية لقائد ملهم استشعر فضيلة الزمان وعظم حق الإنسان، تألم لعدم الصلاة في المساجد،وتعزى بامتثال الشرع الحكيم،الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة، حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده، وصرف عن بلادنا والعالم الوباء" .


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