شيطان كورنا.. تهريب شحنات كوكايين بهذه الحيلة

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كوكايين

وزيرة الداخلية

بريتي باتيل

صناديق كمامات

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وزيرة الداخلية البريطانية أمس السبت أن أمن الحدود عثر الأسبوع الماضي على كوكايين مخبأ في كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.

وصرحت وزيرة الداخلية  بريتي باتيل في مؤتمر صحفي أن قيمة الكمية المحجوزة بلغت مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون و 237 ألف دولار أميريكي.

ووصفت بريتي باتيل الخطة بـ " الشيطانية"، منوة أنه كان من المنتظر أن يهرب الكوكايين إلى داخل البلاد داخل صناديق الكمامات، عبر نفق المانش.

وتابعت:  إن الجريمة الإجمالية قد انخفضت خلال فترة الإغلاق ولكنها حذرت المجرمين من أن قوات إنفاذ القانون  ستكون "لهم بالمرصاد".

وأشارت باتيل إلى انخفاض في إجمالي الجريمة خلال تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت جرائم السيارات والسطو وسرقة المتاجر عن نفس الفترة في 2019 .

 يذكر أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بحسب بيانات أمس ارتفع إلى 813 شخصا في 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319 حالة وفاة.


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