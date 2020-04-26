» الأميرة شارلوت الرابعة على ترتيب ولاية العرش البريطاني.. تعرف عليها

26 أبريل 2020 - 02:03 م

بالرغم من أن عمرها لا يتجاوز الـ5 سنوات إلا أنها خطفت القلوب والأنظار في كل مكان تظهر فيها، حبث إنها في المركز الرابع حسب ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وأوردت صحيفة "ذا صن" بعض المعلومات عن الأميرة الصغيرة التي تحمل ملامح جدتها وشخصيتها العنيدة، وهي ولدت مثل شقيقها الأكبر الأمير جورج في جناح ليندو بمستشفي سانت ماري في لندن في 2 مايو 2015، وقدمها والدها الأمير تشارلز بعد 10 ساعات فقط للإعلام وكان وزنها 8 أرطال تقريبًا.

وتعتبر أول ابنة ولدت لوريث شرعي مباشر من الأميرة آن 1950، وظهرت للإعلام ثاني مرة وهي تبلغ من العمر 6 أشهر في نوفمبر 2015 في لقطات إعلامية نشرها القصر الملكي، وظهرت لأول مرة بشرفة قصر باكنجهام خلال الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية في يونيو 2016.

وتجمعها مع والدتها علاقة خاصة حيث ظهرت في لقطة عائلية دافئة وكانت والدتها كيت تحملها علي ظهرها بأراضي أنمر هول، وكانت أشبينة خلال اثنين من حفلات الزفاف الملكية كانت أولها حفل زفاف خالتها بيبا ميدلتون 2017 ، ثم وصيفة الشرف لميجان ماركل 2018 وأخيرًا وصيفة الأميرة أوجيني التي تزوجت جاك بوكسبانك أكتوبر 2018.