قرار مفاجئ لرئيس "كاف"

26 أبريل 2020 - 02:12 م

فاجأ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجميع بإعلان رغبته فى خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر إقامتها 2021.

جدير بالذكر أن "أحمد" وجهت له العديد من تهم الفساد من قبل القضاء الفرنسي فضلاً عن موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضده وتعيين لجنة مشرفة على أداء المكتب التنفيذي لـ كاف الفترة الماضية بقيادة السنغالية فاطمة سامورا.

ويعيش أحمد أحمد أيامًا صعبة داخل الكاف بعد أن فاجأ المغربي معاذ حجى السكرتير العام الجميع بتقديم استقالته فى ظل رفضه لجميع تجاوزات رئيس كاف ومخالفته الإدارية والمالية.