أزمة مالية تهدد حلم نيمار

26 أبريل 2020 - 02:30 م

يبدو أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لصفوف برشلونة ستكون معقدة للغاية، وفق ما قالته صحيفة "ماركا".

وأضافت الصحيفة الأمر يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث ستكون الصفقة أكبر من إمكانيات برشلونة في الوقت الحالي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة بالشلل، مع خسائر مالية مدوية لجميع الأندية الأوروبية".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القيمة الإجمالية لصفقة نيمار يمكن أن تصل إلى 500 مليون يورو، حيث سيطلب باريس سان جيرمان مبلغا لن يقل عن 170 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي، إضافة إلى راتب نيمار نفسه، الذي يصل إلى 70 مليون يورو في باريس سان جيرمان، مع مدة عقده الجديد مع البارسا التي من المتوقع أن تكون 5 مواسم".

ويُعتبر نيمار الحلم الأكبر بالنسبة لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في الموسم المقبل، حيث يعتبره صفقة سيكون لها نتائج إيجابية على الفريق الكتالوني مستقبلاً، كما أن ضم نيمار سيكون ورقة انتخابية رابحة للرئيس، في حالة دخوله سباق انتخابات برشلونة العام المقبل".