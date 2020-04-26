» عقب أنباء ارتباطه بـ"درة".. أول ظهور إعلامي لـ"هاني سعد"

26 أبريل 2020 - 02:41 م

بالرغم من أن هناك العديد من الأنباء ترددت عن ارتباط رجل الأعمال هاني سعد بالفنانة التونسية درة، إلا أن الاثنين رفضا التعليق علي هذه الأنباء لنفيها أو تأكيدها.

وشارك رجل الأعمال متابعيه بصورتين جديدتين له يحملان عبارات غامضة، حيث كانت الصورة الأولى له ظهر فيها وهو يرتدي بدلة مودرن سوداء اللون دون رابطة عنق خلال إحدى جلسات التصوير ودون عليها: "العالم يتسع لك ويستوعبك خلال محاربتك، ولكن أعد التفكير في مواقفك".

وجاءت الصورة الثانية فظهر فيها أثناء متابعته عمله في مجال التصميم المعماري.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا العديد من التعليقات الرومانسية بين درة وهاني سعد في إنستجرام، إلي جانب نشرهما لجلسة تصوير داخل سيارته ما أثار الأقاويل عن ارتباطهما، وتوقع الجمهور إعلان خطبتهما قريبا.