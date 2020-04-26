إصابات ووفيات كورونا في أمريكا تصل لرقم مرعب

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وفيات

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كشفت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير نحو 2.5 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ليقترب عدد الإصابات الإجمالي من مليون إصابة والوفيات لـ54 ألف وفاة.

وبحسب وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء، فإن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه الفترة بـ2494 وفاة جديدة وبلغت 53511.

وشهدت هذه الأرقام ارتفاعا جديدا منذ ذلك الحين، وبلغت حتى الآن 53934 وفاة، وسجلت في البلاد حتى الآن 939249 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأقل.


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