» السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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إصابات

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سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات الفيروس، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن ، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 139 حالة.

كما تم تسجيل 142 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2357 حالة.


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