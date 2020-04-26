» السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا"

26 أبريل 2020 - 03:26 م

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات الفيروس، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن ، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 139 حالة.

كما تم تسجيل 142 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2357 حالة.