مكة المكرمة خارج الأمر الملكي بالحظر الجزئي..لماذا؟

26 أبريل 2020 - 03:33 م

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في السعودية ، الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح متحدث الداخلية استمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها.

وأكد أن التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن.

وأشار إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم، واستمرار رفع المنع بأيدينا.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) كشفت عن أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يخص إعادة الحياة لطبيعتها بالمملكة بعد الحظر الكامل.

وقالت الوكالة : بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتم استثناء مكة المكرمة من الحظر الجزئي بسبب تصدرها في عدد المصابين بفيروس كورونا والأحياء التابعة لها، حيث يصاب منها يوميًا ما يقارب الـ400 شخص.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات الفيروس، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن ، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 139 حالة.

كما تم تسجيل 142 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2357 حالة.