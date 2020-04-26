  • الأحد 26 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور والغندور

مرتضى منصور يعلن مقاطعة قناة الزمالك بسبب"الغندور"

مدبولي

مصر تطلب حزمة مالية من "النقد الدولي" لمواجهة كورونا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يجيب: هل انتشار كورونا عقاب من الله أم ابتلاء لعباده؟

المتهمون

فيلا تديمر الشباب.. ضبط مصنعي الترامادول بالمنوفية

طلاب

رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

صلاح

انقسام حول إشارة "صلاح" للجمهور

مقتل وإصابة 10أشخاص فى مكة المكرمة

مكة المكرمة خارج الأمر الملكي بالحظر الجزئي..لماذا؟

لقاح كورونا

إصابات ووفيات كورونا في أمريكا تصل لرقم مرعب

كورونا

"كورونا" يهدد أعضاء حيوية بالجسد

كرة القدم

مفاجأة.. تجنب العلاقة الحميمة والقبلات لعودة الكرة بألمانيا

إصابة 536 شخصًا بفيروس كورونا في الإمارات

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إصابة 450 سجينا بفيروس "كورونا" في هذه الدولة

#

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

#

ألمانيا.. كورونا يصيب 2300 من الكوادر الطبية

#

بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع بالصين
» في أوروبا.. دولة تعلن عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا"
» إصابة 536 شخصًا بفيروس كورونا في الإمارات
» السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» "عبد الله" يطالب بتعديل عقده.. و3 عروض لمهاجم الزمالك
» عقب أنباء ارتباطه بـ"درة".. أول ظهور إعلامي لـ"هاني سعد"
» الأميرة شارلوت الرابعة على ترتيب ولاية العرش البريطاني.. تعرف عليها
» "الجبلاية" يطبق بند الـ8 سنوات على المنصب فقط
» الصيام بدون سحور يتسبب في هذه الأمراض
» بالرغم من التحذيرات.. بيع الخفافيش حية في هذه الأسواق
» عادة سيئة تمارسها نانسي عجرم داخل الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية