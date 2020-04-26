مفاجأة.. تجنب العلاقة الحميمة والقبلات لعودة الكرة بألمانيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن عدة اشتراطات ضمن خطة الاتحاد الألماني لكرة القدم، من أجل استئناف النشاط الرياضي في 9 مايو المقبل.



ووفقا للصحيفة، طلب من اللاعبين تجنب إقامة العلاقت الحميمة والقبلات في حال ظهور أعراض المرض على الشريك.

وسيعيش اللاعبون في فنادق الفريق أو في منازلهم الخاصة، كما ينبغي التقليل من اجتماعات الفريق التي تعقد في غرف كبيرة مغلقة.

كما سيتم حظر الصور الجماعية للفريق والمصافحة التقليدية، قبل التدريب وفي المباريات، وسيجري قياس درجة حرارة كل لاعب قبل المواجهة.

وسيتم السماح بالتواجد في الملاعب بحد أقصى لـ300 شخص في وقت واحد، بما في ذلك 4 من رجال الشرطة فقط، و10 صحفيين، و4 فتيان من جامعي الكرات، وثمانية من نادي صاحب الأرض، و50 من أفراد حفظ الأمن

وأعلن ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا في مؤتمر صحفي، أن يوم 9 مايو موعد محتمل لاستئناف الموسم في الدوري الألماني.

واعتبر أنه يجب على المرء توخي الحذر الشديد عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا اللاعبين إلى عدم الاقتراب من بعضهم والاحتفال بالأهداف كما جرت العادة.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.