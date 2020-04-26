شيخ الأزهر يجيب: هل انتشار كورونا عقاب من الله أم ابتلاء لعباده؟

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن ابتلاء الله تعالى لعباده لا يكون بالشر فقط، وإنما يكون بالخير أيضًا، وذلك في رده على التساؤل: هل انتشار فيرس كورونا عقاب من الله -سبحانه وتعالي- أم ابتلاء لعباده؟

وأضاف الطيب في ثالث حلقات برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن سبب الابتلاء أن الله سبحانه يمتحن عباده، ليظهر لهم عملهم ليعرف العبد بعد ذلك هل نجح في الابتلاء أم لا، موضحًا أن الوقوف على أن الابتلاء بالشر فقط أمر غير حقيقي.

وأضاف الطيب في ثالث حلقات برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن سبب الابتلاء أن الله سبحانه يمتحن عباده، ليظهر لهم عملهم ليعرف العبد بعد ذلك هل نجح في الابتلاء أم لا، موضحًا أن الوقوف على أن الابتلاء بالشر فقط أمر غير حقيقي.