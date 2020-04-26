مرتضى منصور يعلن مقاطعة قناة الزمالك بسبب"الغندور"

26 أبريل 2020 - 05:01 م

أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، مقاطعة قناة ناديه "الزمالك"، بسبب ما فعله معه الإعلامي خالد الغندور أثناء مداخلته الهاتفية في البرنامج.

ورفض مرتضى منصور إجراء أي مداخلات هاتفية بسبب خلافات مع إدارتها في الفترة السابقة، حتى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار، بعد ملاحظته وجود تعمد في قطع الصوت عليه خلال مداخلاته ببرنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه خالد الغندور وطارق يحيى، خوفًا من أي تجاوزات.

كما غضب رئيس الزمالك، من قرار إدارة القناة بعدما رفضت ظهوره في حلقة على الهواء مباشرة، الأسبوع الماضي، وتسجيلها وإذاعتها في وقت لاحق.

على الجانب الآخر شن المستشار مرتضى منصور، هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر .

وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.