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"فتت جسمها ومحروم من دفنها".. وفاة شقيقة فنان شهير بـ"المرض اللعين"

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الفنان إبراهيم الحساوي
الفنان إبراهيم الحساوي
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سعودى

شقيقة

فجع الموت الفنان السعودي الشهير إبراهيم الحساوي، اليوم الأحد، في شقيقته متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

ونعى الفنان السعودي شقيقته عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بكلمات مؤثرة، حيث قدم العديد من متابعيه والفنانين العزاء في شقيقته داعين لها بالرحمة.

وكتب "الحساوي":" (إنّا لله وإنّا إليه راجعون) انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها. الأشد وجعا من الفقد أن أختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير واحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب".

وانهالت عبارات التعاطف والمواساة مع الحساوي ، والدعوات لأخته بالرحمة والمغفرة، وحثه على الصبر في وجه ظروف أوجدها الفيروس الجديد وتركت آثارها في جميع الدول .


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