أول تعليق لـ"ياسمين صبري" بعد "مقلب رامز": "أبوهشيمة سيد الرجال"

26 أبريل 2020 - 08:00 م

في أول تعليق لها عقب إذاعة حلقتها مع الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي تصدرت الترند عبر موقع "تويتر" بعد دقائق من انتهاء الحلقة.

نشرت ياسمين صبري صورة لها رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وعلقت بالقول "وسيد الرجال".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا تغريدات عن تصريحات ياسمين صبري في البرنامج بأن أكثر ما يميز زوجها "أبوهشيمة" هو أنه يضحكها.

وحلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة في حلقة اليوم الأحد من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي" مصر.

وقبل معرفة ياسمين صبرها باستضافتها ضمن برنامج رامز مجنون رسمي، أجابت على سؤال مقدمة البرنامج عن أكثر ما يميز زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إضحاكه لها، مشيرة إلى أنه يناديها بـ"ياسمينتي".

ووقعت ياسمين صبري، في فخ نصبه لها رامز جلال وهو سقوطها في حمام سباحة أثناء محاولتها الوصول إلى رامز جلال.

وخيرها رامز جلال أثناء تنفيذ المقلب فيها وتعريضها للخطر بين تركها وبين "أبوهشيمة" فاختارت زوجها، ليعلق رامز ساخرًا" بضعف أمام قصص الحب يا جماعة".