ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في سوق الصاغة

26 أبريل 2020 - 08:07 م

شهدت أسعار الذهب شهدت استقرارا ملحوظا اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للصاغة في مصر.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 750 جنيها.



بينما سجل «عيار18» 628جنيه.



فيما سجل سعر جنيه الذهب 6000جنيه.

