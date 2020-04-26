» ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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شهد سعر الدولار اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بمصر مقارنه بختام تعاملات الخميس.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 فى البنك الأهلى المصرى بلغ السعر  15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفي لبنك المركزى المصرى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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