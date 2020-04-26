ماذا يفعل كورونا فور دخوله جسم الإنسان؟ .. عميد معهد القلب يجيب

26 أبريل 2020 - 10:10 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية العلم والتعلم.



وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا المستجد يتميز عن الفيروسات السابقة بسرعة الانتشار عبر الرذاذ والتلامس»، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يصب كائن حي حال وصوله إلى الحلق عبر الرذاذ أو الانتقال من الأسطح.

