» "أكلة قديمة" مذهلة تعالج كورونا في مراحله الأولى

26 أبريل 2020 - 11:40 م

كشفت الدكتور منال متولي، خبيرة الطاقة، عن أكلة فلسطينية شعبية قديمة، لها قدرة فائقة على الشفاء من أمراض السرطان والغدة الدرقية وفقر الدم وضعف المناعة والتسمم.



وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأكلة تدعى "اللوف الفلسطيني"، وهي أكلة كان يعيش عليها أهالي الشام في القدم، حيث أثبت علماء المسلمين مثل دواد أنطاكي وابن سياء أنها تشفي من مرض السرطان، لأن بها ألياف تحتوي على أنزيم الانسوسيلين.



وأوضحت أن أكلة "اللوف" هي عبارة عن الورق الأخضر لشجر لوف الاستحمام، حيث يتم قطف الورق الأخضر من شهر 12 حتى شهر 4، كما أن الورقة حجمها يكون كبير في شكل خفاش، مضيفة: "أهالي فلسطين زمان لما كانوا بيتلسعوا من ثعبان يضعوا اللوف على مكان لدغة الثعبان وكان يشفي المريض".



وأضافت أن أوراق اللوف سامة ويمكن أن تصيب الشخص بإعياء شديد، إذا لم يتمكن من تحضير الوجبة بشكل صحي وصحيح، مشيرة إلى أن هذه الأكلة لها طريقة تحضير خاصة تشبه إلى حد كبير طريقة عمل "الخبيزة".

