» ترامب وماكرون اتفقا على هذا الأمر بشأن كورونا

27 أبريل 2020 - 12:20 ص

أفاد بيان عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية.



وأضاف البيان أن «الرئيس ترامب تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا التطورات الإيجابية في مكافحة فيروس كورونا والتقدم نحو إعادة فتح اقتصادات العالم».

