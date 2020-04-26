فرنسا.. 242 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22 ألفا و856

26 أبريل 2020 - 11:50 م

أعلنت فرنسا تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفاً و856.



وبحسب بيانات الصحة الفرنسية، فإن إصابات كورونا في البلاد، ارتفعت إلى 191 ألفاً و358، فيما تعافى ما مجموعه 44 ألفاً و903.

ووفقاً للأرقام، فإن أعداد الوفيات اليومية بسبب كورونا في فرنسا، هي الأدنى منذ 5 أسابيع، تزامناً مع تواصل انخفاض أعداد الخاضعين للعناية المركزة منذ 18 يوماً.

وتحل فرنسا رابعاً في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.