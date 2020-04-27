بـ1975.. الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

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أعلنت الهند، الأحد، تسجيلها 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي حتى الآن في البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي إصابات كورونا، ارتفع إلى 26 ألفاً و917، والوفيات إلى 826.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و979 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 206 آلاف، فيما تعافى أكثر من 875 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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